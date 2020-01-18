Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)- TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Kemerspor 2003, Atilla Emirhan ve Bahtiyar Dolma'yı transfer etti.

TFF 3'üncü Lig'de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mücadele eden Kemerspor 2003, Yomra Spor'dan forvet oyuncusu 26 yaşındaki Atilla Emirhan ve Cizre Spor'dan sol kanat oyuncusu 23 yaşındaki Bahtiyar Dolma'yı kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Ahmet Öncelik, "3'üncü Lig'de hedeflerimize ulaşmak adına yaptığımız 12 transferin yanı sıra ilk maçta aldığımız mağlubiyet beni ve Kemerli taraftarları üzmüştü. Ligde daha başarılı olmak için elimizden geldiği kadar kadromuzu güçlendiriyoruz. İkinci yarında daha iyi bir takım olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu takım bu ligde kalacak ve takım için gereken ne varsa sonuna kadar yapacağım" dedi.

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