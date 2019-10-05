Kemerspor 2003 - Kozanspor FK maç sonucu: 2-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, 6'ncı hafta mücadelesinde konuk ettiği Kozan Spor FK'yı 2-1 mağlup etti.

41'inci dakikada gelişen Kemerspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Onur Okan pasını ceza alanı içerisinde boş durumdaki bulunan Reha Kurt'a çıkardı. Topun gelişine plase vuruş yapan Reha'nın şutu ağlarla buluştu: 1-0.

45+1'inci dakikadaki Kemerspor atağında Umut Akpınar'ın, Kozan Spor defansı ile mücadelesinde karambolde kalan topa sahip olan Onur Okan topu sürdükten sonra kaleye şutunu çekti ve top ağlara gitti: 2-0.

45+3'üncü dakikada Kozanspor'un atağında İlhan Aslanoğlu'nun sürdüğü topa müdahale eden Kemerspor defansının dokunuşuna hakem devam kararı verdi. Hakem Fevzi Erdem Akbaş, yan hakemin uyarısıyla pozisyona itiraz ederken söylediği söz nedeniyle Aslanoğlu'na kırmızı kart gösterdi.

56'ncı dakikadaki Kozan Spor atağında sol kanatta topla buluşan Tahir Kurtuluş, Kemerspor cezaalanına hareketlendi ve ceza alanı içerisinde bulunan Selçuk Öztürk'e topu yolladı. Gelen topa ayağının içi ile dokunan Selçuk'un şutu ağlarla buluştu 2-1.

Maçta başka gol olmayınca Kemerspor 2003 sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xxx), Deniz Demirel (xxx), Çağrı Yıldırım (xxx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xx) - Reha (xxx) (Dk. 68 Oğuz xx), Onur Okan (xxxx), Kemal (xx), Umut (xx), Mustafa (xxx), Erdin (xx), Samet (xx) (Dk. 82 Fahri), Şiyar (xx), Tolgahan (xx) (Dk. 39 Semih xx), Onur Kalafat (xx)

KOZAN SPOR FK: Onur Bulut (xx) - Selçuk (xxx) (Dk. 68 Rahmi xx), Fatih (xx), Onur Güney (xx) (Dk. 65 Sirac xx), Furkan (xx), Kadir (xxx), Uğurcan (xx), Bekir (xx), Tahir (xxx), Rıdvan (xx) (Dk. 80 Rıza), İlhan (xx)

GOLLER: Dk. 45+1 Reha Kurt, Dk. 45+3 Onur Okan (Kemerspor 2003), Dk. 56 Selçuk Öztürk (Kozan Spor SK)

KIRMIZI KART: Dk. 45+3 İlhan Aslanoğlu (Kozan Spor SK)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Reha Kurt, Dk. 45+3 Onur Kalafat, Dk. 53 Mustafa İnan, Dk. 78 Onur Okan, Dk. 81 Oğuz Saltabaş (Kemerspor 2003), Dk. 45 Bekir Can Kara (Kozan Spor FK)