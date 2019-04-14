Kemerspor 2003- Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'u 2-0 yendi.

20'nci dakikadaki Kemerspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Fahri Eren Pamuk topla ceza alanı yan çizgisine kadar girdi. Çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Fahri'nin aşırtma vuruşu az farkla auta çıktı.

39'uncu dakikadaki Kemerspor atağında orta sahadan gelen topla buluşan Fahri Eren Pamuk ceza alanı içerisindeki Emre Okur'a yolladı. Gelen topa voleyle vuruş yapan Emre Okur'un sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.

47'nci dakikada Çatalcaspor atağında Kemerspor ceza alanı önünde topla buluşan Barış Dillioğlu'nun sert şutu kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

51'inci dakikada Kemerspor'un kontra atağında orta sahada topla buluşan Fahri Eren Pamuk topu Çatalcaspor ceza alanına kadar sürdü. Ceza alanı ön çizgisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Fahri'nin sert şutu ağlarla buluştu: 2-0.

60'ıncı dakikadaki Çatalcaspor atağında Kemerspor ceza alanı önünde topla buluşan Veli Uğur Kara topu uygun durumdaki Barış Dillioğlu'na verdi. Topa sert vuran Barış'ın bu şutuda üst direkten oyun alanına girdi.

75'inci dakikada girdiği iki mücadelede Çatalcaspor'dan bir dakika önce oyuna giren Mehmet Berk Suiçmez sakatlandı ve oyun dışına alındı. 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanan Çatalcaspor maça 10 kişi olarak devam etmek zorunda kaldı.

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xxx), Nurettin Dinçer Demir (xxx), Ramazan Haymana (xxx)

KEMERSPOR 2003: Ahmet (xxx) - Fahri Eren Pamuk (xxx), Semih (xxx), Erman (xx)(Dk. 86 Olcay), Hasan Can Yalçıntekin (xxx)(Dk. 80 Ümit), Ahmet (xx), Fahri Genç (xxx)(Dk. 70 Civar xx), Burak (xx), Emre (xxx), Yenal (xxx), Hasan Emiroğlu (xx)

HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR: Süleyman (xx) - Fuat (xx), Cemal (xxx), Barış Kazer (xx), Arif (xx), Barış Dillioğlu (xxx), Veli (xx), Mehmet Kahvecioğlu (xx) (Dk.59 Emre Akdağ xx), Emre Turgut (xx) (Dk.46 Oğuz xx), Kudret (xx), Uğur (xx)(Dk.74 Mehmet Berk Suiçmez xx)

GOLLER: Dk. 39 Emre, Dk. 51 Fahri Eren Pamuk (Kemerspor 2003)

SARI KARTLAR: Ahmet Şahin (Kemerspor 2003) - Barış Dillioğlu, Kudret Kanoğlu, Uğur İmir (Çatalcaspor)