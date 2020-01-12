Kemerspor 2003 - Cizrespor maç sonucu: 1-3

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Cizrespor'a 3-1 yenildi.

32'nci dakikadaki Cizrespor atağında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Kerçin ceza alanına kadar giderek, topu boş durumda bulunan Ercan Çapar'a gönderdi. Bu oyuncunun gelişine plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

34'üncü dakikadaki Cizrespor atağında Kemerspor ceza alanına gelen topa Umut Dilek hamle yapmak istedi. Bu sırada Umut'a müdahale eden Kemerspor'dan Erdin Üzer direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Hakem bu pozisyonda Cizre Spor lehine serbest vuruş kararı verdi.

36'ncı dakikada kırmızı kart pozisyonundan kazanılan serbest atışı ceza alanı ön çizgisinden Taner Gürsoy kullandı. Taner'in sert vuruşu defansa da çarparak kaleciyi şaşırttı ve ağlara gitti: 0-2.

44'üncü dakikadaki Kemerspor 2003 atağında Cizre Spor ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Baran Basut topu ceza alanı ön çizgisinde uygun durumda bulunan Emre Öztürk'ün önüne yolladı. Emre'nin sert şutunda top kaleciye de çarparak fileleri havalandırdı: 1-2.

82'nci dakikadaki Cizre atağında ceza alanı önünde topla buluşan Umut Dilek'in dokunduğu top Kemerspor'lu Semih Hatipoğlu'na da çarparak tekrar Umut Dilek'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Yakup Bakır (xx), Mustafa Zıvalı (xxx), Yiğit Çam (xxx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xx) - Hüseyin (xx), Onur (xx), Erdin (xx), Samet (xx)(Dk. 38 Berkay xx), Emre (xxx), Serhat (xx), Tolgahan (xx), Hasan (xxx), Safa (xx)(Dk. 81 Semih), Baran (xx)(Dk. 68 İbrahim xx)

CİZRESPOR: Ramazan (xx)- Evren (xx), Ercan (xxx) (Dk. 68 Mehmet xx), Gökhan (xx), Oğuzhan Yıldırım (xx), Yusuf (xxx),(Dk. 78 Semih), Umut (xxx), Şemsettin (xx), Murat (xx)(Dk. 62 Gökmen xx), Taner (xxx), Oğuzhan Nemli (xx)

GOLLER: Dk. 44 Emre Öztürk (Kemerspor 2003) - Dk. 32 Ercan Çapar, Dk. 36 Taner Gürsoy, Dk. 82 Umut Dilek (Cizrespor)

SARI KARTLAR: Onur Okan, Berkay Arslan, Serhat Maden, İbrahim Aksu (Kemerspor 2003) - Umut Dilek, Şemsettin Ender Kılıç, Oğuzhan Yıldırım, Ramazan Haklı, Gökhan Dinçer (Cizrespor)

KIRMIZI KART: Dk.34 Erdin Üzer (Kemerspor 2003)