Kemerspor 2003 - Çankaya FK: 1-0 

Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)

STAT: Kemer Ilçe Stadyumu

HAKEMLER: Erdem Temel, Uğur Erdoğan, Arda Darcan

KEMERSPOR: Fatih, Deniz, Bilal Aziz, Hasan Emiroğlu, Halil Gözel (Dk.25 Yasin) (Dk.86 Talha), Umut Dilek, Berkay Arslan, Hasan Can (Dk.73 Mehmet Bayram) Mehmet Kılıç, Sercan (Dk.88 Erdin), Gökhan,

ÇANKAYA FK: Hüseyin, Metehan (Dk.46 Mücahit), Bekir, Furkan, Sergen (Dk.46 Doğukan), Ramazan, Yasin, Bilal Hallaçlar, Cemre, (Dk.66 Yaser), Deniz Keskin, Miraç

GOL: Dk.86 Yasin (Kemerspor 2003)

SARI KARTLAR: Deniz Keskin, Miraç, (Çankaya FK), Bilal Aziz, Yasin, (Kemerspor 2003)

Misli.com 3'üncü Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Çankaya FK'yı 1-0 yendi.

32'nci dakikadaki Kemerspor atağında Sevcan'ın sağ kanattan kavisli ortasına iyi yükselen Yasin'in kafa vuruşu defansa çarpıp kornere çıktı.

36'ncı dakikada Kemerspor atağında Umut Dilek topla buluşup ceza sahası arkasına güzel bir orta yaptı. Deniz'in sert şutunu kaleci Hüseyin güçlükle kurtardı.

43'üncü dakikada Çankaya FK'nin atağında, Kemerspor ceza sahasına giren Furkan'ın sert vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

59'uncu dakikada Kemerspor atağında Hasan'ın ara pası ile buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Dilek, topu kale yerine auta atı.

86'ncı dakikadaki Kemerspor atağında Berkay Arslan'ın ara pası ile topla buluşan Yasin, plase vuruş ile kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 1-0.

88'inci dakikada Kemerspor ceza alanına yapılan ortada top Gökhan Çamur'un eline çarptı hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına Çankaya FK'den Bekir geldi. Bekir'in sert şutunda Kemerspor kalecisi Fatih iyi uzanarak, golme izin vermedi.

Kemerspor 2003, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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