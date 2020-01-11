Kemerspor 12 transferle ikinci yarıya hazır

Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, ligin ikinci yarısı için 12 transfer yaptı. Kemerspor 2003 Başkanı Ahmet Öncelik, tek isteklerinin Kemerlilerin takıma destek vermesi olduğunu söyledi.

Kemer'in 3'üncü Lig'de mücadele eden temsilcisi Kemerspor 2003 ikinci yarı için hazırlıklarını tamamladı. 4 hazırlık maçı da yapan Kemerspor 2003, teknik direktör Tuğrul Metin ile hazır bir görüntü çizdi. Kemerspor 2003 ikinci yarı için Alibeyköyspor'dan Safa Çağlar ve Hasan Üstübücü, Sivas Belediye Spor'dan Emre Öztürk, Yeni Ordu'dan Asımcan Çaykıran, Bergama Belediye Spor'dan Serhat Maden, Serik Belediye Spor'dan Furkan Küçükkara, Beykoz'dan Mehmet Kılıç, İstanbul Spor'dan Yunus Karadağ ile birlikte 4 kişiyi da amatör olarak alarak lisanlarını çıkarttı.

'MAÇLARIMIZA GELSİNLER'

Yenilenen Kemerspor 2003'ün Başkanı Ahmet Öncelik, "14 futbolcumuz ile yollarımızı ayırdık ve 12 futbolcuyu kadromuza kattık. İlk yarıya göre daha iyi durumdayız. Daha iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Amacımız alt sıralarda bulunan takımımızı yeni takviyelerimizle üst sıralara çıkartıp, takımımızı play-off'a götürmek. Ligde kalmak gibi bir derdimiz yok. Öyle bir korkumuz da yok bizim. İnşallah Kemer insanı, esnafı bizim yanımızda olursa daha iyi neticeler alacağımızı düşünüyoruz. Biz kimseden para pul istemiyoruz. Sadece bize destek olsunlar yeterli. Maçlarımıza gelsinler. Bize sahip çıksınlar. Yoksa ben bu takıma dünyanın en ünlü futbolcularını da getirsem onlar olmadan bir yere gelme şansım yok. Ancak biz bu işi Kemerlilerle beraber yapabiliriz" dedi.

'KEMERLİLERDEN DESTEK BELİYORUZ'

Takımın Teknik Direktörü Tuğrul Metin de "Başkanımız takımımız için büyük fedakarlıklar yapıyor. Başkanımız büyük transferler yaptı. Biz 3 kişi, 4 kişi transfer yapacağız derken, şu anda 12 transfer yaparak takımımızı güçlendirdik ve ikinci yarıya hazırlandık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hem tesislerimizde hem de otelimizde iyi bir kamp dönemimiz oldu. İkinci yarının ne kadar zor olacağını biliyoruz. Çünkü herkes transfer yapıyor. Herkes düşmemeye çalışıyor. Bizim evet puan sıralamamızdaki yerimiz belli. Amacımız önce buradan çıkmak, bu bataktan çıkmak ve daha sonra yakalayabileceğimiz en üst nokta neresiyse oraya gidebilmek. Onun için de iyi bir takım yapıldı. Allah izin verirse inşallah her şeyin en güzelini en iyisini Kemer'e yaşatacağız. Kemerlilerden isteğim lütfen herkes maçlara gelsin. Gittiğimiz deplasmanlarda, biz deplasmanı yaşıyoruz ama içerideyken, karşı takımlara deplasmanı yaşatamıyoruz. Rakip seyirci bizden daha kalabalık oluyor veya gelen gerektiği şekilde tezahürat yapmıyor. Biz destek istiyoruz. Kemerlilerden destek beliyoruz" diye konuştu.

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