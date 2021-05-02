Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)-



ZİRAAT Türkiye Kupası finalinde Süper Lig lideri Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor'a, Kemer'in Kadınları Platformu'ndan destek geldi.

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek, 21 yıl sonra finale yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı beyazlı takım 55 yıllık kulüp tarihinde ikinci kez finale yükselirken, bu sene kupada oynadığı 5 maçın tamamını kazandı.

21 yıllık bu hasretin ardından Antalya'da yaşayan birçok kişi yaşadığı ilin takımına destek olabilmek için çeşitli projelere imza atmaya başladı. Bu projelerden biri de Kemer ilçesinde sosyal medya üzerinden kurulan Kemer'in Kadınları Platformu'ndan geldi. 18 Mayıs'ta oynanacak maç için 18 kadın, baş harfleriyle 'Antalyaspor kazanır' yazısını oluşturan, 18 kelimelik bir video hazırladı. Videoda, "Aldık bayrakları, nefesleri tuttuk, azminle, liderliğinle, yüreğinle, alkışlarımız seninle, parılda, ofsayt, röveşata derken, kazanıp alacağın zaferlerinde, Antalya nedenin, ışığın rekorun olsun" diyerek bunu sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Platform kurucularından İpek Şevik, "Biz sosyal medya üzerinden kurulmuş olan bir platform olmakla birlikte yaptığımız projelerle kadınlarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi ise yaşadığımız ilin futbol takımı için bir şeyler yapmaya karar verdik. Sonuçta hepimiz Antalya'da yaşıyoruz ve burada geçimimizi sağlıyoruz ve elbette şehrimizin takımına destek vereceğiz. Antalyaspor'umuzun kazanacağına inancımız sonsuz" dedi.

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