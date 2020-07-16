Limak Holding, Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra spor ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirirken, golf sporuna verdiği desteği de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası’yla sürdürdü ve turnuvanın destekçisi oldu.

137 davetli katıldı

İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Başkanı Nihat Özdemir, Golf Federasyonu ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Korhan Kurdoğlu’nun da aralarında bulunduğu iş insanı ve golf tutkunu 137 kişi katıldı.