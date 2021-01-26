KEMER, (DHA)- KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nin erteleme maçında Konyaaltı Belediyespor Kulübü ile Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü karşılaştı.

Daha önce pandemi nedeniyle ertelenen hentbol müsabakası, Göynük Mahallesi'ndeki Göynük Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan karşılaşmayı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da izledi. Yarım saat süreyle iki devre oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 13-9 Konyaaltı Belediyespor Kulübü önde kapadı. Müsabakada üstünlüğü elden bırakmayan Konyaaltı Belediyespor Kulübü, müsabakadan 26-19'luk skorla galip ayrıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Pandemi nedeniyle ertelenen hentbol müsabakasına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduk. Müsabaka, pandemi kuralları çerçevesinde yapıldı. İçeriye seyirci alınmadı. Çekişmeli bir karşılaşma oldu. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Ligde başarılar diliyorum. İnşallah bu zorlu günleri atlatacağız ve Kemer'imizde daha fazla organizasyona ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.

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