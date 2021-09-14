Öncekilerden farklı olarak gerçekleştirilen bu turnuvada A ve B olmak üzere iki ayrı 18 delikli sahada hünerlerini gösteren oyuncuları zorlu bir fiziksel mücadele de verdi. 9-10 Eylül tarihlerindeki antrenmanlar sonrasında 11 Eylül’de ilk tur, 12 Eylül’de ise final turu ile sona eren organizasyona 94 oyuncu katıldı.

Göksel Aksu zirvede

Genel klasmanda Göksel Aksu zirveye çıkarken, 45 yaş üstü senyör oyuncu grubunda ise Aydın Salur ilk sırayı aldı. Kulüpler Ligi birincisi ise İstanbul Musketeers oldu.

Ford Otosan’ın ana sponsorluğunu yaptığı turnuvada, Maçkolik, Smart Energy, Acıbadem Sports, HDI Sigorta, Tefal, UniqueBrands ve Renk Matbaa da organizasyona destek sağlayan diğer değerli markalar idi. Futgolf Ligi ekim ve kasım aylarında yapılacak 3 turnuva ile son bulacak.