Kemer Country’de final nefes kesti

Lexus ana sponsorluğunda bu yıl ilki gerçekleşen ve 2 ayak, 1 finalden oluşan Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama Final Yarışmaları, 157 at ve binicinin katılımıyla sona erdi.

İlk iki ayağı 7-8 Mayıs ve 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen organizasyonun final ayağına da ilgi bir hayli fazlaydı. Binicilik Federasyonu’na kayıtlı en iyi at ve binicilerin bir araya geldiği seyir zevki yüksek yarışmaların keyfini yaşayan davetliler; aynı zamanda Kulüp Ana Otopark girişi ve Atlı Spor Kulübü Ana Giriş alanlarında Lexus modelleri ile tanışarak test sürüşü imkânına sahip oldu. Final ayağında koşulan 115 Cm Lexus Small Tour Final Kupasını Ferhat Turgut, 125 CM Lexus Medium Tuor Final Kupasını Lara Lembet , 140 Cm Lexus Big Tour Final Kupasını da Özgür Özkan kaldırdı.

Yarışmaya katılımlarından ötürü büyük bir keyif aldıklarını ifade eden organizasyonun ana sponsoru Lexus’un Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul, “Biz Lexus markasını her zaman Premium otomobil markasından daha ötede, bir yaşam tarzı markası olarak tanımlıyoruz. Marka olarak kendimizi binicilik sporuna da yakın hissediyoruz. NX modelimiz, at ve binici arasındaki sezgisel ilişkiyi otomobilde yaşatan ‘Tazuna’ ismi verilen kokpit konseptine sahip. Lexus olarak özel modellerimizi, ziyaretçilerle ve katılımcılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.