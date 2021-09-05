Avrupa Golf Birliği'nin organize ettiği European Young Masters kapsamında Finlandiya'da Vierumäki Cooke Golf'te düzenlenen zorlu turnuva 3 gün sürdü. Milli sporcu Can Gürdenli, nefes kesen 3'üncü raundu 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 213 (-3) gross skorla üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Letonya'nın Riga kentinde gerçekleşen turnuvada ise Kadın Milli Takımımız şampiyonayı 4'üncü bitirirken, Erkek Milli Takımımız şampiyonayı 6'ncı sırada tamamladı.





Milli golfçüler Can Gürdenli, Sude Bay, Mira İçgören, milli takım antrenörleri Erol Şimşek ve Şenol Bay eşliğinde Kemer Country Golf Kulübü'nde alışmalarına aralıksız devam ediyor. 18 delikli saha olması ve sağladığı olanaklar sebebiyle tesisten mutlu oldukları dile getiren milli golfçüler, ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya burada hazırlanıyor.

Golf sporu, gelişimi ve sporcu sayısı ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan sporcular ve antrenörleri, sağlanan olanaklar sayesinde başarıdan başarıya koşuyorlar.

ŞENOL BAY: ÖZELLİKLE DENGE VE KOORDİNASYON EN ÖNEMLİ TEKNİKLER

Kemer Country Golf Kulübü'nde uzun yıllar golf antrenörlüğü yapan ve 2016 yılından bu yana milli takımda görev alan Şenol Bay, öğrencileri çalıştırırken dikkat ettikleri konuların başında, "Genelde uzun süre kaç saat antrenman yapabiliyorlar o önemli bunu geliştiriyoruz ve yoğun antrenman programı hazırlıyoruz denge ve koordinasyon en önemli teknikler onlara çok dikkat ediyoruz. Yurt dışıyla kıyaslarsak golfçü sayımız yetersiz, artması gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz, aynı zamanda milli oyuncularımızın da sayısının çoğalması adına da performans programları, seçmeleri gibi yoğun programlar uyguluyoruz" dedi.

"BÜTÜN VÜCUT SİSTEMİNİZİ ÇALIŞTIRIYOR"

Golf sporunun dışarıdan bakıldığında basit ve durağan bir spor olarak göründüğünü dile getiren Şenol Bay, "Durağan bir spor değil tam aksine tüm vücudunuzun bütün kasları hareket ediyor. Ayak parmak ucunuzdan tutun boynunuza kadar hareket ediyor. Sahada yürüyüşler yapıyorsunuz rampa aşağı ve yukarı o esnada vücudunuzdaki kalp sisteminiz çalışıyor. Yaklaşık bir oyunda 18 çukur boyunca 12-13 bin adım atıyorsunuz. Bu da dediğim gibi bütün vücut sisteminizi çalıştırıyor" şeklinde konuştu.

EROL ŞİMŞEK: KURALLAR ÇOK ÖNEMLİ

Kemer Country Golf Kulübü'nde golf direktörü olan ve aynı zamanda 2016 yılından bu yana Golf Federasyonu'nda sportif direktörlük ile baş antrenörlük görevlerinde bulunan Erol Şimşek, golfte etiket ve kurallar olduğunun altını çizerek, "Bunlar kıyafetten başlıyor, saha kuralları, ekipman kuralları, turnuva kuralları, caddy kuralları gibi geniş kapsamda devam ediyor. Golfün düzenli ilerleyebilmesi adına çok önemli ve her oyuncu uymak zorunda. Her kulübün kuralları var onlara da dikkat ediyoruz. Sporculardan beklediğim disiplin özellikle de performans sporcularının belirlenen planda ve programda çalışmaları çok önemli, özveriyle çalışıyorlar biz de programlarını sıkı takip ediyoruz. Sporcularımız aynı zamanda golf haricinde haftada 3 gün fitness antrenmanı yapıyorlar. Sunduğumuz Golf Fitness programlarıyla kuvvet, denge, koordinasyon ve esneklik gibi becerilerini geliştirerek yeteneklerini üst seviyeye çıkarıyorlar. Aynı zamanda yıl içerisinde ulusal turnuvalar düzenliyoruz bu turnuvalara katılmalarına olanak sağlamak adına turnuvalarımızın ilk gününü junior oyuncularımıza açıyoruz. Gelişimleri ve turnuva tecrübeleri adına oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

"18 YAŞ ALTI OYUNCULARIN SAYISININ YÜKSELTİLMESİ LAZIM"

Golfçü sayısının artması gerektiğini belirten Erol Şimşek, "Ne kadar fazla artarsa o kadar rekabet de yükselir. Milli antrenör ve spor direktörü olarak en iyi ve formda oyuncuları seçiyoruz. Türkiye'deki tüm kulüplerde 18 yaş altı golfçü sayısının yükseltilmesi gerekmektedir, bu da yurt dışı turnuvalarında başarılarımızın artması adına oldukça önemli" dedi.

"HER VURUŞ İÇİN KONSANTRE OLMANIZ LAZIM"

"Golfte kendinize ve sahaya karşı oynuyorsunuz" diyen Erol Şimşek, şunları dile getirdi: "Bireysel bir spor, takım oyunu değil. Sonuçta siz o topa vuruyorsunuz ve nereye gittiyse siz sorumlusunuz. Her vuruşun tekrar yapılması gerekiyor. Her vuruş için konsantre olmanız lazım, önceki vuruşu unutup bir sonraki vuruşa geçmeniz lazım. Bu da golfte en zoru " diye konuştu.

CAN GÜRDENLİ: KEMER COUNTRY BİZLERE ÇOK GÜZEL İMKANLAR SUNUYOR

Finlandiya'da Vierumäki Cooke Golf'te düzenlenen turnuvada 3'üncü olan Can Gürdenli, golfe 2014 senesinde babasının garajında bulduğu golf sopalarıyla başladığını ifade ederek, " 'Ben golfçü olacağım' dedim. Sonra da buraya gelerek golf oynamaya başladım, çok çalıştım, öğrendim ve buralara geldim. Kemer Country de bizlere çok güzel imkanlar sunuyor. Buradaki her şey çok güzel" dedi.

"BİRÇOK SPORCU BÜYÜK TURNUVALARDA OYNAMAYI HAYAL EDİYOR"

Can Gürdenli, bir çok sporcunun büyük turnuvalarda oynamayı hayal ettiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Bu gurur verici bir şey hem ülkemiz için hem de oyuncu için. Anlatamayacağım bir duygu, çok heyecanlıydım aynı zamanda mutluluk da vericiydi. Daha önce başarılmamış bir şeydi Türkiye'de bir ilkti bu. Çok heyecanlandırdı beni."

Milli golfçü hedefleri hakkında ise "Challence Tour dediğimiz en alt seviye profesyonel turdan başlayıp European Tour dediğimiz büyük turnuvalarda oynamayı hedefliyorum" diye konuştu.

SUDE BAY: 18 DELİKLİ ULUSLARARASI STANDARTLARDA SAHAMIZ VAR O YÜZDEN ÇOK İYİ BİR TESİS KEMER COUNTRY

İlk defa Letonya'daki European Ladies Team Shield Championship'de yer alan Suda Bay, "Golfe babam Şenol Bay sayesinde başladım. Kendisi milli takım antrenörü zaten. Kemer Counrty bence oldukça iyi, bir kulüp. Bize antrenmanlarımızda çok büyük destek sağlıyorlar. Golf oynamak tabii zor ama antrenman yaptıkça o zorluk gidiyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

MİRA İÇGÖREN: BURADAKİ OLANAKLAR ÇOK İYİ

Finlandiya'da düzenlenen European Young Masters 2021 U16'da mücadele eden Mira İçgören, golfe başlama hikayesi ve sonrasındaki gelişmeleri şöyle anlattı: "Okulumun kulüp saatlerinde golfe gidiyordum. Haftada bir saat giderek sevmeye başladım ve geliştirerek turnuva takımına girdim. Kemer Country'nin olanakları bence çok iyi her alanda kullanabileceğimiz tesislerimiz var. Bence bu İstanbul için çok iyi ama genele baktığımızda daha çok gelişmesi gerekiyor golfün. Çok daha fazla insanın ulaşabilmesi gerekiyor."

"GOLF DİĞER SPORLARDAN DAHA DİSİPLİNLİ"

Hedefleri ve golf sporu hakkında da konuşan Mira İçgören, "Hedefim ülkemi milli turnuvalarda temsil etmeye devam etmek. Üniversite ve gelecekte de golfün her zaman hayatımın bir parçası olması. Bence golf hiç kolay bir spor değil. Ben kesinlikle tavsiye ederim bu sporu. Belki de diğer sporlardan daha çok disiplini, sabrı ve birçok değeri öğretiyor" dedi.

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)