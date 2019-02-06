Kemal Özdeş: Yarı final hedefimiz devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Göztepe teknik direktörü Kemal Özdeş, karşılaşmayı değerlendirdi.

06 Şubat 2019, Çarşamba 21:28
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Kemal Özdeş: Yarı final hedefimiz devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Bugün burada gol atmak önemliydi. Çok fazla pozisyonun olmadığı maçta ikinci yarı gol atmak için takımım oldukça iyi bir mücadele verdi ama olmadı. Maç rövanşa kaldı, şimdi iç saha avantajını kullanmak istiyoruz. İzmir’de 2 farklı yenmemiz gerekiyor, bunu yapabilecek kalitede oyuncularımız var. Yarı final hedefimiz devam ediyor” diye konuştu. 

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