Kemal Özdeş: Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ligin ilk haftasında Rize'de 2-0 gerideydik, 74'ten sonra o maçı 3-2 çevirmiştik. Bugün de tam tersi 2-0 öndeyken rakibimiz 4-2 geri dönüş yaptı. Trabzonspor açısından etkileyici bir performanstı. İkinci yarıdaki oyunları, coşkuları, hırslarıyla hak ettiler bunu. Oyunun ilk yarısında istediğimiz oyun oldu. 10'a yakın hızlı atak, 5 tane gol pozisyonu yakaladık. 2'sini gole çevirdik. İlk ayrı tek problemimiz çok adamla hücum isteğiydi. Sonlandıramadığımız her top kalemizde atak başlattı. Tribünlerin de takımın da inancını yitirdiği anda son dakikada gelen gol maçın hikayesini ve seyrini değiştirdi. "

"Geçen hafta devreye 1 dakika kala yediğimiz gol çok pahalıya mal olmuştu. Bugün de öyle. İkinci yarıda da taraftarın coşkusu takıma yansıdı. Çabuk gol buldular, 2-2 oldu. Daha sonra Rodallega'nın duran toptan golü ve sonrasında ardı ardına gelen goller. Bizim etkili olacağımız anlarda bu gollerin gelmesi yaşadığımız en büyük sıkıntıydı. 4-2'den sonra oyunu değiştirebilir miyiz diye ofansif riskler aldık ama bugün o da çok işe yaramadı. Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı. Nasıl 4 maç üst üste kazanan bu takımsa, 3 maç üst üste kazanmayı da yönetmek gerek. Önce mental olarak düzelmek, sonra oyununuzu standarda yaklaştırmak, belki bugünün ilk yarısına dönmek önceliğimiz olacak. Fazla zaman olmasa da cuma günü Göztepe ile oynayacağımız maçı kazanarak milli araya iyi girip eksikleri tamamlamak istiyoruz. Trabzonspor'a da kalan maçlarda başarılar diliyorum."