Kemal Özdeş neye uğradığını şaşırdı!

Kasımpaşa Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 4-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısı sona erdikten hemen sonra hakemin yanına giden teknik direktör Kemal Özdeş bir anda gördüğü kırmızı kartla şaşkına döndü.

Maçın yardımcı hakemi Özdeş'e neden kırmızı kart gördüğünü ise bu sözlerle anlattı. "Hocam gelmen yeterli geçen hafta talimat değişti, kötü söze gerek yok, sahaya girmek hakemin yanına gelmek artık direkt kırmızı kart ve cezası 1 maç dediler."

Kemal Özdeş gördüğü kırmızı kart nedeniyle gelecek hafta Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Sarı kart cezası da gelmişti!

Kısa süre önce TFF'den yapılan açıklamaya göre, 93. maddede yapılan değişiklikle, bir sezonda aynı kategoride 4 sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticileri, bir sonraki resmi maçta cezalı duruma düşecek.