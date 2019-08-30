Kemal Özdeş: Milli arada eksiklerimizi kapatmak istiyoruz

Süper Lig’in 3. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’ne 1-0 yenilen Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş, mücadeleden puansız ayrılmalarına rağmen takımın sergilediği oyunun gelecek için ümit verici olduğunu söyledi.

Özdeş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, değişik bir akşam yaşadıklarını belirterek, "Bugün beni umutlandıran bir oyun oynadık. Bilhassa ilk 45 dakikada. İkinci yarıda da 75. dakikaya kadar kurduğumuz baskı gelecek adına ümit vericiydi. Son ana kadar verdikleri mücadeleden dolayı futbolcularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde 3 maçta 1 puan topladıklarını hatırlatan Özdeş, "3 sezon önce geldiğimizde de ilk 5 haftada 1 puan almıştık. Geçen sezon ise ilk 4 maçın tümünü kazanmıştık. Sezon sonunda olacağımız yer önemli. Önümüzde uzun bir süreç var. Milli maçlar için liglere verilecek arada eksiklerimizi kapatmak istiyoruz. Pavelka, Koita ve Sadiku’nun da katılmasıyla daha geniş bir kadromuz olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Bu sezon, geçen sezonlardan oyun ve sonuç olarak daha iyi bir Kasımpaşa olacak." diye konuştu.

Kemal Özdeş, ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.