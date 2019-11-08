Kemal Özdeş: Akşam herkes 'Penaltı' diyecek ama...
Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Başarılı teknik adam ilk pozşisyondaki penaltının ortamı gereksiz yere çok gerdiğini belirtip, "Akşam penaltı pozisyonunda kayıt durdurulduğu zaman herkes "Müdahale var" diyecek. Diğer taraftan Yusuf Erdoğan'ın pozisyonunda da "Bir bak en azından" diyorum ama olmuyor" şeklinde konuştu.
Kemal Özdeş'in yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Bizi mutlu eden bir durum yok, ama maçın içinde oluşan şartlara göre verdiğimiz tepkiler olumlu. 1-0 geride başlıyorsunuz, 1 gol bulup aynı dirençle oynamaya başlıyorsunuz. Fenerbahçe'yi tedirgin ediyorsunuz, bu stratejilerimizden biriydi.
Akşam penaltı pozisyonunda kayıt durdurulduğu zaman herkes "Müdahale var" diyecek. Diğer taraftan Yusuf Erdoğan'ın pozisyonunda da "Bir bak en azından" diyorum ama olmuyor. İlk penaltıda ortam boşa gerildi. Bizim oyuncumuz da kırmızı gördü. Bu şekilde ilerleyemeyiz. Avrupa'dan hüsranla dönmeye devam ederiz.
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