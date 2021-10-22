Son olarak Seksenler dizisinde "Seyfi" karakterine hayat veren efsane oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın ölüm haberini, oyuncu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu. Nedim Saban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay nereli?

Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

2010 yılında çekimlerine tekrar başlanan ve FOX (Türkiye) kanalında yayınlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır. Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynayarak büyük ilgi topladı. Zengin Kız Fakir Oğlan FOX kanalına geçtikten sonra 136. bölümüyle 2015 yılında final yapmıştır.

Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı; İnce İnce Yasemince, Reyting Hamdi ve son olarak da Seksenler isimli dizide de rol almıştı.

Kemal Kuruçay kaç yaşında ve neden vefat etti?

Son olarak Seksenler dizisinde "Seyfi" karakterine hayat veren efsane oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın, Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Acı haberi, oyuncu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.