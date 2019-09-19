Kelvin Maynard, arabasında kurşunlanarak öldürüldü

Futbol dünyası son dönemlerde birbirinin peşi sıra gelen ölüm haberleriyle sarsılıyor. Dün Glasgow Rangers'ın eski futbolcularından Fernando Ricksen'in ALS hastalığına yenik düşmesinin ardından bugün de 32 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı stoper Kelvin Maynard'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberi geldi.

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Daha önce Royal Antwerp ve Burton Albion'da da forma giyen, son dönemlerde ise kariyerini amatör küme ekiplerinden Alphense Boys kulübünde sürdüren deneyimli savunmacı, görgü tanıklarının ifadelerine göre arabasında bulunduğu sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak olay yerinde can verdi. Şüphelilerin cinayetin ardından siyah bir scooter ile kaçtıkları öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler