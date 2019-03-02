Kehinde babasını attığı gollerle andı

Tetiş Yapı Elazığspor’un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa 11 Nisan Stadı’nda oynanan karşılaşmada Abalı Denizlispor adına 34 ve 40. dakikalarda iki gol kaydeden Lanre Kehinde, formasının altındaki tişörte bastırdığı babasının fotoğrafı ile "R.I.P. (rest in peace) DAD Baba Orlando" (Huzur içinde yat Baba Orlando) yazısını gösterdi. Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Abalı Denizlispor’un beraberlik golünü atan Lanre Kehinde, soyunma odasında Nijerya’da yaşayan babasının vefat ettiğini öğrenmişti.