Kegel egzersizleri nedir? Erkeklerin bilmesi gereken kegel egzersizleri

Birçok kişi kegel egzersizlerini duymuştur. Özellikle kadınlarla eşleştirilen kegel egzersizleri erkeklerinde uygulayabildiği bir egzersiz türü olduğunu biliyor muydunuz? Pelvik tabanında bulunan kasların kegel egzersizleri tarafından güçlendirilmesi hem kadınlar hem de erkekler tarafından yapılabilmektedir.

Kegel egzersizi nedir?

Pelvis bölgesinde bulunan pelvik taban kasları kegel egzersizleri ile güçlendirilir. Oldukça basit olan bu egzersizler aynı zamanda oldukça etkilidir. İdrar ve idrar kesesini kontrol etmenin zor olduğu durumlarda, cinsel hayatı daha iyileştirmede ve yaşlılık, hamilelik gibi durumlarda zayıflayan pelvik kaslarının güçlendirilmesinde kegel egzersizleri yapılmaktadır.

Kegel egzersizlerinin en iyi yanı ise hangi ortamda olunursa olunsun, hangi zamanda olunursa olunsun yapılabilir ve dışarıdan bakan hiç kimse bu egzersizlerin yapıldığını anlayamaz.

Kimler kegel egzersizlerini yapmalıdır?

Orgazm problemi; kadın veya bir erkeğin cinsel yaşamlarını iyileştirmek ve orgazm olmayı kolaylaştırabilmeleri için düzenli olarak kegel egzersizleri yapılmalıdır.

Gebelik; hamileliğin fiziksel olarak meydana getirdiği stres ve kolay bir doğum için pelvik kasları güçlendirilmelidir.

Doğumdan sonra; doğum yapmanın ardından pelvik taban kasları güçsüzleşir. Doğumun ardından rahmin kolayca toparlanabilmesi için pelvis taban kasları güçlendirilmelidir.

İdrar kaçırma; bazı hastalıklar, yaşlılık gibi durumlar mesaneyi kontrol etmekte güçlük oluşturabilir. Pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi ile idrar kaçırma problemleri ortadan kalkacaktır.

Dışkı kaçırma; bağırsaklar ile ilgili çeşitli problemlerin bulunması ve tuvalet gelmesi durumun da tuvaletin kontrol edilememesi gibi sorunların önüne geçebilmek için düzenli olarak pelvik taban kasları güçlendirilmelidir.

Pelvik tabanında cerrahi operasyonlar geçirilmesi; rektum, bağırsaklar, rahim ve mesane gibi organlarda yapılan cerrahi operasyonlar geçirildiğinde pelvik taban kaslarını güçlendirecek kegel egzersizleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Prostat cerrahisi; prostat ile ilgili sorunların yaşanması durumunda idrar kaçırma gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için ise kegel egzersizleri yapılmalıdır.

Yaşlanma; yaşlanma ile birlikte mesane üzerinde kontrol giderek azalır ve idrar kaçırma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bunun için kegel egzersizleri yapılmalıdır.

Aşırı kilo; kişilerde aşırı kilo varlığı pelvik taban kaslarında güçsüzlük meydana getirebilmektedir. Pelvik taban kaslarının egzersiz ile güçlendirilmesi gerekmektedir.

Kegel egzersizleri kadınlarda nasıl faydalar sağlar?

Bazı kadınlarda öksürme, gülme, hapşırma gibi durumlarda dışkı veya idrar kaçırabilmektedirler. Bunun dışında birkaç kez doğum yapmak ile birlikte kadınlarda rahim sarkması, rektum sarkması veya idrar kesesi sarkması meydana gelebilir. Kegel egzersizleri tüm bu sarkmaların önüne geçmekte ve dışkı ya da idrar kaçırmalarını önleyebilmektedir. Aynı zamanda cinsel ilişkide ağrıyı önler. Cinsel hazzı arttırır.

Erkekler için kegel egzersizleri

Erkeklerin bilmesi gereken kegel egzersizleri de bulunmaktadır. Daha çok kadınların uyguladığı kegel egzersizleri erkekler tarafından da uygulanabilmektedir. Erkekler gün içerisinde en az 3 set ve 10 tekrar yapılmalıdır. İdrar yaparken idrarı tutup bırakmak pelvik kaslarınızın nerde olduğunun tespit edilmesini sağlar. Tespit edilen kaslar daha sonra egzersiz ile güçlendirilmek için çalışılmalıdır.

Erkekler için kegel egzersizinin faydaları

Kegel egzersizleri erkeklerde penise doğru giden kan akışını arttırır. Bu da daha sert bir penis ve daha uzun süre devamlılık sağlayan ereksiyon olmaya yardımcı olmaktadır. Bunun dışında cinsel hazda artış yaşanmasını sağlar. Erken boşalma tedavisinde de kegel egzersizleri kullanılmaktadır. Gece idrara çıkma gibi sorunlar ortada kalkar.

Prostatla ilgili problemi olan kişilerde kegel egzersizleri idrar kontrol sağlarken, prostat ile ilgili ağrıları azaltır. Yaşın ilerlemesi ile bağırsak sarkması, rektum sarkması ve mesane sarkması gibi olası durumların meydana gelmesinin önüne geçer. Kegel egzersizleri erkekler içinde yapılması gereken bir egzersiz türüdür.