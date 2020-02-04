Kefir ne zaman içilirse zayıflatır sorusu birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Koyun ve keçi ile inek sütüne maya ilave edilerek üretimi gerçekleştirilen kefirin, özellikle sindirim sistemine katkı sağladığı biliniyor. İçeriğinde vücudun ihtiyacı olan pek çok farklı yararlı bakteri bulunan kefir metabolizmayı düzenlemekte ve özellikle bağışıklığı daha güçlü noktaya ulaştırmaktadır. Bununla beraber doğru zamanda kullanıldığında dengeli şekilde ve sağlıklı zayıflama olanağı vermektedir. Peki kefir ne zaman içilirse zayıflatır ve faydaları nelerdir?

Kefir Ne Zaman İçilirse Zayıflatır?

Zayıflamak ve fit bir vücuda kavuşmak özellikle yaz ayları için büyük öneme sahiptir. Tabii daha da önemlisi sağlıklı bir vücut yapısına ulaşabilmek için mutlaka dengeli zayıflama kültürü elde etmek gerekir. Bu kültürü yakalamak için ise günümüzde kefir yoğun olarak değerlendiriliyor. Tabii hem sağlıklı bir yaşama kavuşmak hem de kilo vermek için kefir düzenli olarak tüketilmelidir. Kefiri içme konusunda yetişkin bir birey adına herhangi bir zaman dilimi bulunmuyor. Özellikle zayıflamak için tüketim yapılacak ise abartmadan, günde en fazla 2 veya 3 bardak tüketim sağlanmalıdır. Bu uygulama periyodik olarak ele alındığında, kefirin sindirim sistemine katkısıyla beraber dengeli kilo verme imkanı elde edilebilir.

Yetişkinler İçin Kefirin Tüketim ve Kullanım Şekli

Kullanım amacına bağlı olarak kefirin tüketim şekli değişkenlik gösterebilir. Özellikle eğer zayıflamak ve bu sağlıklı şekilde ele alınmak isteniyorsa, mutlaka gün içerisinde en fazla 2 ya da 3 bardak tüketim sağlanmalıdır. Arka arkaya tüketim yapılmamalıdır. Gün içerisinde en az 2 saat arayla 2 bardak kefir tüketimi dengeli şekilde kilo verme potansiyeli oluşturduğu biliniyor. Böylece vücudun ihtiyaç duyduğu yararlı bakteriler ile beraber daha güçlü bir bünyeye de sahip olmak mümkün.

Çocuklar İçin Kefirin Tüketim ve Kullanım Şekli

Yetişkinlere göre çocuklar için kefirin tüketim şekli farklıdır. Özellikle sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşabilmesi konusunda, çocukların kefiri düzenli tüketmesi gerektiği biliniyor. Çocuklar daha çok yatmadan önce kefir tüketmesi gerekir. Çocukların zihinsel gelişimine ve kemiklerin güçlenmesini olanak tanıyan kefir konusunda, yatmadan önce 1 bardak içilmesi yeterlidir. Fakat mide problemi çeken çocuklar için yatmadan yaklaşık 2 saat kadar önce kefir tüketimi yapılması önerilmektedir. Böylece kefirin meydana getirebileceği mide rahatsızlıklarının önüne geçilir. Güçlü bir bünye ve aynı zamanda sağlıklı yaşam için ufak yaşlardan itibaren çocuklara kefir düzenli şekilde verilmektedir.

Kefirin Faydaları Nelerdir?

Kefir hem yetişkinler hem de çocuklar için sağladığı birçok fayda ile günümüzde yoğun olarak tüketiliyor. Özellikle son dönemlerde yapılan araştırmalar ve testler ile beraber kefirin sağladığı birçok farklı fayda ön plana çıkmış durumda.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Sağlıklı ve dengeli şekilde kilo kaybı imkanı tanır,

- Sindirim sistemi üzerinde etkilidir,

- Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına katkı sağlar,

- Vücut kan dolaşımını dengeler,

- Kalp sağlığını korur,

- Beyin kan dolaşımı üzerinde olumlu etki teşkil eder,

- Kireçlenmeyi önler,

- Mikroplara karşı güçlü savunma mekanizması oluşturur,

- Çocuklar için kemik gelişimi ve zihinsel gelişimi güçlendirir,

Bu ve benzeri pek çok faydası ile beraber, kefir hem yetişkin hem de çocuklar için önemli bir besin kaynağıdır.

Zayıflamak İçin Sağlıklı Kefir Diyeti Nasıl Yapılır?

Sağlıklı biçimde zayıflama adına kefir tüketilirken, bu konuda ele alınacak bazı etmenler bulunmaktadır. Kefir tüketilirken aynı zamanda gün içerisinde mutlaka 8 veya 10 bardak kadar su tüketimi ele alınmalıdır. Ayrıca kefir diyeti 2 hafta süresince devam etmelidir. Özellikle yağ yakımında önemli bir katkı sağlayan kefir, ele alınacak diyetle beraber değerlendirildiğinde sağlıklı şekilde kilo verme fırsatı tanımaktadır. Diğer taraftan etkili sonuçlar alabilmek için kefiri farklı sebze ve meyvelerle desteklemek de önemlidir.

Kefir Diyeti

Sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmak için kefir günümüzde hem yetişkin hem de çocuklar için önemlidir. Bu bağlamda diyet programı kapsamında kahvaltıdan önce bir bardak kefir tüketilmelidir. Ancak zayıflamak için kefir tüketilecek ise akşam üzeri saat 20.00’den itibaren ilk hafta kefir tüketimi gerçekleştirilmemelidir. İkinci hafta ve sonrası ise yatmadan önce 1 bardak kefir tüketilebilir. Sağlıklı biçimde ve dengeli zayıflamak, fit bir vücuda kavuşabilmek için günde en fazla iki veya üç bardak kefir tüketimi yapılmalıdır.