Kefir son yıllarda önemi anlaşılan ve faydalarını öğrenilen, çokça tüketilmeye başlayan besinlerden biridir. Birçok faydası olan kefirin zayıflamaya olan etkisi çok merak edilmektedir. Birçok kişi kefir ne zaman içilirse zayıflatır sorusu gibi farklı soruların cevaplarını arıyor. İnek, koyun ya da keçi gibi hayvanlardan elde edilen sütler içerisine kefir mayası konularak kefir içeceği elde ediliyor. Vücuda faydalı olan birçok bakterinin yer aldığı kefirin çok sayıda faydası bulunuyorken zayıflamaya da etkisi bulunuyor. Zayıflama etkisi için doğru şekilde ve doğru zamanda kullanılması gerekiyor.

Kefirin faydaları nelerdir?

Kefir kullanılan sütün içeriğine de bağlı olarak çok zengin potasyum, kalsiyum ve protein kaynağıdır. Kefir hem çocukların hem de yetişkin bireylerin tüketebileceği büyük önem taşıyan bir besin kaynağıdır. İçerisinde bulunan birçok faydalı bakteri ve çeşitli vitamin, mineral içeriği birçok hastalığa iyi gelmektedir. Kefirin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- Kefir bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudun korunmasında yardımcı olur.

- Kişilerin dengeli ve sağlıklı şekilde kilo vermelerine yardımcı olur.

- Sindirim sistemini düzenler ve sindirim sisteminin sağlığını olumlu yönde etkiler.

- Böbreklerin ve karaciğerin çalışmalarına olumlu katkı sağlar.

- Vücuttaki kan dolaşımını hızlandırır ve dengeler.

- Beyindeki kan dolaşımını da olumlu etkiler.

- Kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olunur.

- Vücudun eklem bölgelerinde meydana gelen kireçlenmeleri azaltır ve yeni oluşacak kireçlenmeleri önler.

- Her türlü mikrop, virüs, bakteri, matara karşı vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.

- Çocuklarda kemik gelişimi ve zihinsel gelişim üzerinde olumlu etkisi bulunur.

- Kemik erimesi riskini en az düzeye indirir.

Kefir ne zaman içilirse zayıflatır?

Hem kadınlar hem de erkekler için zayıf, fit ve sağlıklı bir vücut şekli çok büyük önem taşıyor. Hem fazla kilolar olmadan hem de sağlıklı bir görünüme sahip olmak kilo verme sırasında dengeli zayıflama gerektiriyor. Dengeli ve sağlıklı bir zayıflama için ise kefir tüketimi oldukça önemli bir basamaktır.

Hem kilo vermek hem de sağlığın korunması için düzenli olarak kefir tüketilmelidir. Yetişkin bireyler kefiri istedikleri herhangi bir saatte tüketmeleri sakıncalı değildir. Günde en fazla üç ya da iki bardak kefir tüketmek yetişkinler için uygundur. Düzenli tüketimde kefir sindirim sistemini düzenlediği için sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo verilmesini sağlar.

Yetişkinlerde kefir tüketim şekli

Kefir hangi amaçla kullanılıyorsa o amaca göre kullanım şekli değişen bir besindir. Bir kişi sağlıklı kilo vermek istiyorsa gün içerisinde iki ya da üç bardak kadar kefir tüketmelidir. Bir bardak kefir içtikten sonra ikinci bardak kefiri içmek için arada bir miktar zaman bulunmalıdır. Arka arkaya tüketim yapılmamalıdır.

Günlük olarak en az birkaç saat ara ile düzenli olarak kefir tüketmek kişinin kilo vermesini sağlayacaktır. Kilo verirken vücuda yararlı olan bakteriler vücuda alınmış olacak ve bedensel, sağlık anlamında kişi daha da güçlenecektir.

Çocuklarda kefir tüketim şekli

Çocuklar yetişkin bireylere göre hastalıklar daha açık bireylerdir. Kefir tüketimi çocukların sağlıklı olmaları için gereklidir. Günde en fazla 1 bardak kadar içilmelidir.

Kefir ne zaman içilirse zayıflatır?

Kefir sağlıklı şekilde zayıflamayı sağlar. Bunun için günde en fazla üç bardak tüketilen kefirin yanında mutlaka 2 ya da 3 litre günlük su tüketimi yapılmalıdır. Kefir diyetine 2 hafta kadar devam edilmelidir. Yağ yakımı etkisi olan kefir yanında sebze ve meyvede tüketilmelidir. Aralıklı olarak diyete devam edilebileceği gibi iki haftanın ardından günde bir bardak ya da iki günde bir bardak tüketilerek devamlılık sağlanabilir.