Rusça kökenli olan kefir, keyif veren manasına geliyor. Üretimine ilk olarak Kafkasya'da başlanan kefirin, faydalı bir içecek olduğunu söyleyebiliriz. Kefir mayasının nasıl yapıldığını ve saklanma şekillerinin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız, yazıyı sonuna kadar sıkılmadan okuyabilirsiniz.

Kefir Mayası Nedir?

Kefirle ilgili en çok sorulan sorulardan birisi, özünün ne olduğudur. Faydaları fazla olan kefir mayasının özü, kefir mayasıdır. Kefir mayası ise kefir tanelerinden oluşur. Bir diğer ismiyle ise kefir tohumudur. Buğday tanesinin büyüklüğüne yakın olan bu tohumlar, sarı veya beyaz renklerdedir. Bu taneciklerin sütle mayalanması sayesinde, ortaya kefir içeceği çıkar. Kefir mayasının nasıl yapıldığıyla ilgili aşağıda bilgileri bulabilirsiniz.

Kefir Mayası Nasıl Yapılır?

Patlamış mısırlar gibi olan kefir tohumları, keçi veya koyun sütüyle birleştirilir. Mayalamadan sonra, ortaya kefir içeceği çıkar. Mayalanma yapıldığında, kefirin tanecikleri içerisinde bulunan karbondioksit meydana çıkar. Kefirin köpüklü olmasının sebebi bunun açığa çıkarılmasıdır. Suda erime özelliği bulunmayan kefir mayasının, süte konulduğunda şiştiğini söylemek mümkün. Süte eklendiği zaman renk olarak daha çok beyaz hale gelir. Hem kuru, hem yaş şekilde kefir mayası bulunur.

Kefir mayası yapmak için ilk olarak, koyun veya inek sütünün alınması gerekiyor. Kefir mayası ve sütün birbirlerine eklenmesi sonucunda, bekletmeye geçiyoruz. Mayanın elde edilme süreci bittikten sonra, kefir taneciklerini bu mayadan ayrıma işlemine geçiyoruz. Kefir mayası, kefirin hazırlanması için çok önemlidir. Maya olmadan kefir hazırlamak pek mümkün olmaz. Kefir mayası hazırlarken kullanılacak malzemeler şunlardır.

- Çiğ süt

- Süzgeç

- Kavanoz (cam)

- Tahta kaşık

Kefir mayası için kullanacağınız sütü öncelikle kaynatmanız gerekecek. Kaynatma işlemini bitirdikten sonra oda sıcaklığında soğuyana kadar bırakın. Bu şekilde maya işleminde kullanacağınız sütün mikropları gidecektir. 1 litre sütün içerisinde 1 tane ceviz büyüklüğünde olacak şekilde kefir taneciği koyun. Sütün içerisine ekleme yaptıktan sonra, en az 8 saat en fazla 24 saat bekletmeniz gerekir. Mayalanma işlemi kendi kendine olacaktır. Çok yoğun kıvamlı kefir mayası istiyorsanız, 48 saat kadar bekletme işlemini yapabilirsiniz.

Kefir Mayası Nasıl Saklanır?

Kefir mayasının bozulmadan durabilmesi için 3 saklama yöntemine başvurabilirsiniz. Bu yöntemleri sizler için değerlendirmek istiyoruz.

Derin Dondurucu İle Dondurma

- Kefir mayasını uzun süreli saklamayı düşünüyorsanız, sizin için ideal seçenek derin dondurucudur. Derin dondurucuda kefir mayasını en fazla 2 ay kadar saklayabilirsiniz.

- İlk olarak mayayı alıp suyla yıkayın ve temiz bir havluya koyun. Daha sonra buzdolabının derin dondurucu kısmına yerleştirin.

Buzdolabında Saklama

Kendiniz yaptığınız veya satın alıp bir kısmını kullanmadığınız kefir mayasını buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

- Buzdolabıyla kefir saklama süresi en fazla 10 gündür. Bunun üzerine çıkıldığına tüketmemeniz gerekir. Saklama için kefirin kap içerisinde bulunan süte eklemeniz ve 10 gün bekletmeniz mümkündür. Pek önerilmeyen bir yöntemdir.

Kurutarak Saklama Yöntemi

Kefir mayasının saklamanın en uzun süreli yoludur. Kefir mayasını bu yöntemle 12 ay kadar saklayabilirsiniz. Kefir mayasını kurutma şeklinde saklamak için yöntemler şu şekildedir.

- İlk olarak temiz içme suyuyla kefiri yıkayın ve temiz havlunun içerisine serin. Havluyu hava alan bir yere sererek, kurutmaya bırakın.

- 3-5 gün havalandırılan kefir (rengi sararınca kaldırabilirsiniz) alarak, hava almayacak bir cam kavanozun içerisine yerleştirin. İsterseniz, daha uygun olan yere, yani buzdolabına kuruttuğunuz kefir mayasını koyabilirsiniz.

Kefir Mayası Bozulur mu?

Kefir mayasının bozulmasının nedeni temiz ekipman kullanılmamasıdır. Kullanılan süt çiğ olarak konulursa maya hızlıca bozulur. Çiğ süt içerisinde çeşitli mikroorganizmalar bulunur. Bunlar kefir mayasını bozabilir. Ayrıca kefir mayası tanelerine mümkün olabildiğince, elle temas etmemelisiniz. Elle temas olduğunda kefir taneleri bozulabilir. Kefir mayası bozulduğu zaman, kötü bir koku yayar. Tadı da aynı derece kötü olur.

Kefirin Faydaları Neler?

Yukarıda kefir mayasının hazırlanışını ve saklama koşullarını aktarmaya çalıştık. İsterseniz kefirin insan sağlığı için önemini değerlendirerek, yazımıza son noktayı koyalım.

Hazımsızlığı Giderir

Kefir, hazımsızlık sorunu olan kişilerin, bu problemlerini ortadan kaldırabilecek yapıdadır. Bunların yanında kefir mayasının insan sağlığına verdiği faydaları şöyle sıralayabiliriz.

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

- Kanser oluşumunu tetikleyen toksinlerin vücut içerisinde atılmasını sağlar.

- Karaciğerde yaşanılacak hastalıkları önleyici yapısı vardır.

- Bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlar. Vücudun düzenine katkıda bulunur.