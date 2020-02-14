Kefir; köpüklü yapısı, koyu kıvamı ve ekşimsi tadı ile günümüzde birçok faydası bulunduğu yapılan araştırmalar ile kanıtlanan fermente süt ürünlerinden biridir. Yoğurttan sonra diyet tariflerinde en fazla yer verilen süt ürünü olma özelliğini taşır. Kefir, genel olarak inek sütünden elde edilir. Bununla birlikte koyun, keçi ve bitkisel kaynaklı sütlerden elde edilen çeşitleri mevcuttur. Sütten yapılan kefir, ana maddesi sütün içeriğinde bulunan tüm besin maddelerini ve fermentasyonla oluşan sağlığa yararlı türlü bileşenleri içerir. Kefirin sindirimi, kolaydır. Besleyici probiyotik bir süt ürünü olarak öne çıkar.

Kefir diyeti nasıl yapılır?

Kefir diyetine her sabah aç karnına 2 bardak kefir içerek başlanır. Kefir diyeti süresince yasaklı yiyecekler dışında her türlü yiyecek porsiyonlarına dikkat etmek şartı ile isteğe bağlı olarak yenilebilir. Kefir diyeti, bağırsakları harekete geçiren özelliği ile diyetin ilk günleri bazı kişilerde ishale sebep olabilmektedir.

Kefir diyeti, sağlıklı ve yavaş bir şekilde kilo vermeyi sağlar. Sonuç alabilmek için bol bol su, spor aktivitesi ve porsiyonlar uygun şekilde küçültülerek uygulanması gereken bir diyettir. Diyet programının düzenli uygulaması önemlidir. İki haftalık programlar şeklinde uygulanabilir.

1 haftalık kefir diyeti ile zayıflayın

Kefir diyeti, genel olarak iki haftalık programlar ile yapılmaktadır. Bu programlarda bir haftalık uygulama ile de zayıflamak için etkili sonuçlar almaya başlanmaktadır.

Zayıflamak için bir haftalık kefir diyetinde yapılması gerekenler: Sabah uyanıldığında kahvaltı öncesi 2 bardak kefir tüketilir. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde yasaklı yiyecekler dışında kalan yiyecekler belli ölçülerde yenilebilir.

Akşam yemeklerinde ise protein almak önemlidir. Bu sebeple akşam yemeklerinde bu bir haftalık diyet sürecinde ızgara tavuk veya kırmızı et yenilmelidir. Haftanın bir gününün ise ızgara veya buğulama balığa ayrılması önerilmektedir. Bir haftalık diyet boyunca gazlı içecekler içilmemelidir. Akşam saat 20.00’dan sonra hiçbir şey yenmemelidir.

Örnek diyet listesi

Sabah: Kahvaltıdan önce aç karnına 2 bardak kefir tüketilir. Kahvaltıda 1 yumurta, 1 dilim beyaz peynir, 5 adet zeytin, bol yeşillik, 1-2 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği.

Ara Öğün: Kuruyemiş veya kuru meyve

Öğle: 9-10 kaşık sebze yemeği bir dilim ekmek ve salata ile tüketilir.

Ara Öğün: 1 porsiyon meyve, kuru yemiş veya kuru meyve

Akşam Yemeği: 1 bardak kefir karışımı (saat: 20.00’den önce)

Diyet boyunca kahve ve şekersiz çay serbesttir. Saat 20.00’dan sonra kalorili besinler kesinlikle tüketilmemelidir.

Kefirin besin değerleri nelerdir?

Bir su bardağı kefirin besin değerleri: bir su bardağı kefir 132 kcal. Karbonhidrat 8 g, yağ 7 g, protein 7 g, kalsiyum 240 mg, fosfor 180 mg, magnezyum 26 mg, A vitamini 106 mcg, B2 vitamini 0,3 mg, B12 vitamini 2 mcg, folik asit 10 mcg.

Kefir diyeti yasakları nelerdir?

Kefir diyetinde yasaklı olan yiyecekler: Şeker, bezelye, tarhana, tüm unlu gıdalar, tatlılar, patates, kavun, ekmek, karpuz, muz ve mercimek olarak belirtilebilir.

Kefirin sağlığa faydaları nelerdir?

Kefir, sindirim sistemine ve özellikle mideye faydalı etkilere sahiptir. Kefir ile hazımsızlık ve şişkinlik problemleri engellenebilmektedir. Bağırsaklarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Kabızlık gibi bağırsak sendromları önlenebilmektedir.

Cildin güzelleşmesini sağlar ve cildi gençleştirir. Ciltte oluşabilecek kırışıklık problemlerini en aza indirici etkiye sahiptir. Migren tedavisinde olumlu yönde tedaviyi desteklemektedir. Depresyon, stres ve gerginliklerin azaltılmasına yardımcı olur. Kötü kolesterolün düşürülmesine destek olur ve kolesterol seviyesini dengeleyici etkisi vardır.

Birleşiminde bulunan magnezyum ve kalsiyum gibi besin değerleri ile kemik sağlığının gelişimine ve güçlenmesine katkıda bulunur. Vücudun bağışıklık sistemini zayıflatan kötü bakterilerden koruyucu özelliğe haizdir. Kolon kanserini önleyici etkisi bulunmaktadır. Karaciğer bölgesinde oluşan enfeksiyonlara şifa verir. Sedef, egzama gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. Ülser ve mantar gibi sağlık sorunlarının çözümlenmesinde destekleyici etkisi vardır. Safra kesesi ve böbrek taşlarının dökülmesine yardımcı olur.

Kefir, ayrıca menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik kaybına engel olur. Kişinin günlük A vitamini ihtiyacının ’unu, kalsiyum ihtiyacının ise %30’unu, C vitamini ihtiyacının ise %4’ünü karşılamaktadır. Kefir, doğal bir detoks destekleyicisidir. Vücuttaki fazla tuzun atılmasına yardımcı olur. Kalp sağlığı hususunda da olumlu etkileri mevcuttur. Sindirime yardımcı bakteriler içermektedir.