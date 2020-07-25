Keçiörengücü’nde Serkan Özbalta dönemi sona erdi

Tarihinde ilk kez çıktıkları TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonunu 8. sırada tamamlayan Mor Menekşeler, teknik direktör Serkan Özbalta ile yapılan görüşmeler sonrasında yolları ayırma kararı aldı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik direktörümüz Sayın Serkan Özbalta ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği büyük hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz.”