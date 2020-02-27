Keçiörengücü - İstanbulspor maç sonucu: 0 - 0

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 33 yaparken İstanbulspor 28 puana yükseldi ve düşme hattından uzaklaştı.





Stat: Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Şener, Bersen Duran

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Aydin, Cihan Can, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak (Süleyman Olgun, dk. 68), Burak Aydın, Cem Ekinci (Devrim Taşkaya dk. 90 ?) , Madinda, Dialiba, Kone (Abdulkadir Kuzey dk. 82)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Diarra, Uğur Utlu, Soner Gönül

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellinton, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Melih Kabasakal (Muhammed Enes Durmuş, dk. 68), Issah(Ali Dere dk. 78 x), Eslem Öztürk, Cajic, Papa (İbrahim Yılmaz dk. 75)

Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez, Tuncer Duhan Aksu, Emir Gökçe

Sarı kartlar: Melih Kabasakal (İstanbulspor) İshak Çakmak, Burak Aydın (Keçiörengücü)



