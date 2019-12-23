Keçiörengücü ‘ben de varım’ dedi

Son 4 haftada 3 kez puan kaybeden Keçiörengücü, Karagümrük deplasmanına çıktı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada 69. dakikada Madinda ceza sahasında Dialiba’nın son çizgiye inerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. Yıldız oyuncu, 86’da ise karşı karşıya pozisyonda rakip fileleri havalandırdı ve takımına 3 puanı getirdi.

Başkent ekibi, Dialiba’nın golleriyle 2-0 kazanırken 2. sıradaki Akhisarspor ile arasındaki puan farkını 2’ye indirdi, Süper Lig yarışında ‘ben de varım’ dedi.