Keçiörengücü Başkanı Tahiroglu: Tedbirleri elden bırakmayacağız

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen TFF 1.Lig müsabakaları bu hafta sonu başlıyor. Cumartesi günü Aktepe Stadı’nda Bursaspor’u konuk edecek olan Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, “Keçiörengücü Spor Kulübü olarak misafir takım için de ne gerekiyorsa tüm talimatları ve uyarıları harfiyen yerine getirirken, tedbirlerimizi de en üst düzeyde alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Süreç kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacağız”

Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Bu süreç kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacağız. Futbolu yeni kuralına göre oynayalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun korona virüs salgını nedeniyle hazırladığı talimat kapsamında kalan maçlarımızı yoğun önlemler altında yapacağız. Sağlık Bakanlığımız ve devlet büyüklerimizin uyarılarını da dikkate almayı unutmayalım. Biz Keçiörengücü Spor Kulübü olarak misafir takım için de ne gerekiyorsa tüm talimatları ve uyarıları harfiyen yerine getirirken, tedbirlerimizi de en üst düzeyde alıyoruz. Maçlarda görev alacak olan kişilerin salgından etkilenmeden tüm liglerin tamamlanmasını Yüce Allah'tan dilerim" dedi.

İHA