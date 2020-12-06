Ankara Keçiörengücü, TFF 1.Lig'in önemli maçında haftaya lider giren Altınordu takımını deplasmanda 2-0 yendi ve liderliği rakibinden devraldı. Burak Aydın'ın biri penaltıdan olmak üzere iki golüyle kazanan Ankara Keçiörengücü, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 24 puana ulaştı. Altınordu ise 23 puanda kaldı ve 6 maç aradan sonra mağlup oldu

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Ufuk Budak (Dk. 77 Yusuf Yalçın Arslan), Alper Tursun (Dk. 39 Oğuzhan Akgün), Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu (Dk. 77 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 46 Muhammed Mert), Ahmet Dereli (Dk. 66 Hüsamettin Yener)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Barış Alper Yılmaz (Dk. 71 Dodoo), Burak Aydın (Dk. 71 Mustafa Ilır), İrfan Akgün (Dk. 65 Süleyman Olgun), Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 84 Dialiba), Manaj (Dk. 71 Kone)

Goller: Dk. 25 (Penaltıdan) ve 57 Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 26 Ahmet Dereli, Dk. 90+2 Muzaffer Kocaer (Altınordu), Dk. 37 Abdulkadir Korkut, Dk. 90+5 Dodoo (Ankara Keçiörengücü)







