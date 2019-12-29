Keçiörengücü - Akhisarspor maç sonucu: 1 - 0

Keçiörengücü, TFF 1.Lig 17.hafta maçında sahasında Akhisarspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Keçiörengücü böylece ilk yarıyı 28 puan ve averajla 3.sırada bitirdi. Akhisarspor ise bu sonuçla ilk yarıyı 27 puanla 5.sırada tamamladı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın xx, Emrah Ünal xx, Kemal Mavi xx

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xxx, Erdi Dikmen x, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xx, İshak Çakmak xx, Cem Ekinci x (Theodore Mendy dk. 80 ?), Madinda xx (Uğur Utlu dk. 74 xx), Diabang xxx, Kone xx (Burak Aydın dk. 90 ?)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Abdulkadir Kuzey, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci xxx, Vrsajevic xx, Alperen Babacan xx, Cocalic x, Musa Nizam xx (Bertuğ Bayar dk.87 ?), Ali Kaan Güneren xx, Muhammet Reis xx (İrfan Hadzic dk. 77 xx), Burhan Eşer xx, Çekdar Orhan xx, Erhan Çelenk xx (Onur Ayık dk.46 xx), Cikalleshi xx

Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Onur Akdeniz, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Diabang (dk.47) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Burak Aydın, Soner Gönül (Keçiörengücü)