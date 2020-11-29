TFF 1. Lig’in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Maça damga vuran isim ise Anıl Karaer oldu.

Mücadelenin 90+5. dakikasında Konuk ekip Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Anıl Karaer, topu kendisine hızlı bir şekilde vermeyen top toplayıcı çocuğun üzerine doğru sert bir vuruş yapınca, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Olay kısa zamanda sosyal medyada da gündem oldu.