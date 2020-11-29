Keçiörengücü-Adana Demirspor maçında Anıl Karaer'den olay hareket
TFF 1. Lig’in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin 90+5. dakikasında Adana Demirspor'da Anıl Karaer çok konuşulacak bir harekete imza attı.
TFF 1. Lig’in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Maça damga vuran isim ise Anıl Karaer oldu.
Mücadelenin 90+5. dakikasında Konuk ekip Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Anıl Karaer, topu kendisine hızlı bir şekilde vermeyen top toplayıcı çocuğun üzerine doğru sert bir vuruş yapınca, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
Olay kısa zamanda sosyal medyada da gündem oldu.
NOT: TRT Spor'dan ekran görüntüleri alınmıştır.