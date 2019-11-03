Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 0

TFF 1. Lig’in 10. haftasındaki Keçiörengücü-Giresunspor maçı 0-0 sona erdi.

03 Kasım 2019, Pazar 17:26
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Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 0

Stat: Aktepe

Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Kemal Mavi

Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Madinda (Dk. 89 Abdulkadir Kuzey), Abdulkadir Korkut, Kone, Mendy (Dk. 76 Sertaç Çam), Samet Akaydin, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Giresunspor: Fachini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Landel, Rusescu (Dk. 74 Tanase), Özgür Can Özcan, Murat Akça (Dk. 23 Ahmet Kesim), Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 60 Alpay Koçaklı), Bekir Yılmaz

Kırmızı kart: Dk. 81 Ahmet Kesim (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Süleyman Olgun, Dk. 37 Erdi Dikmen, Dk. 62 Mendy, Dk. 67 Burak Aydın, Dk. 79 Serkan Özbalta (Teknik direktör) (Keçiörengücü), Dk. 40 Bekir Yılmaz, Dk. 45 2 Muhammed Bayır, Dk. 53 Hakan Kutlu (Teknik direktör), Dk. 70 Rusescu (Giresunspor)

AA

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