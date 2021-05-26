Beşiktaş'ın Valentin Rosier'in takımdan ayrılması durumunda yerine düşündüğü Wajdi Kechrida'dan siyah beyazlılara kötü haber geldi.

Fransız basınından le10sport'un But Football Club'a dayandırdığı habere göre ES Sahel'de forma giyen Tunuslu futbolcunun Beşiktaş'a gitmek istemediği Fransız ekibi Saint Etienne'de oynamak istediğini ileri sürdü. Ayrıca haberde Saint Etienne'nin 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu ve kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanabileceği belirtildi.

20 maçta forma giydi

2016 yılından beri ES Saheli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kechrida, Tunus ekibiyle bu sezon ligde 20 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.