KBSL’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde (KBSL) play-off eşleşmeleri belli oldu.

Ligde 26. ve son hafta maçları tek karşılaşma dışında tamamlandı. Normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe ile liderliği garanti olan Çukurova Basketbol’un karşılaşmasının sonucu sıralamayı etkilemeyecek.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri ve programı şu şekilde:

İlk maçlar:

16 Nisan Salı:

18.00 Çukurova Basketbol (1) - OGM Ormanspor (8) (Servet Tazegül)

20.00 Botaş (4) - Mersin Büyükşehir Belediyespor (5) (Ankara)

17 Nisan Çarşamba:

17.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor (3) - Galatasaray (6) (Antakya)

19.30 Fenerbahçe (2) - Beşiktaş (7) (Metro Enerji)

İkinci maçlar:

19 Nisan Cuma:

14.00 OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Servet Tazegül)

20 Nisan Cumartesi:

14.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

16.15 Beşiktaş-Fenerbahçe (Akatlar)

AA