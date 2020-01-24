Kazım Ayvaz, son yolculuğuna uğurlandı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz’ın cenazesi, İsveç’te toprağa verildi.

İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Daire Başkanı, dünya şampiyonu eski milli güreşçi Selçuk Çebi de katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun taziyelerini ileten Çebi, "Türk sporuna ve Türk güreşine yıllarca önemli hizmetlerde bulunmuş, merhum Kazım Ayvaz’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

83 yaşında hayata gözlerini yuman Kazım Ayvaz, 1958 yılında Macaristan, 1962’de ABD’de dünya şampiyonluğu, 1964 Tokyo Olimpiyatları’nda ise altın madalya kazanarak adını Türk güreş tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Üç çocuk babası Ayvaz, 1969’da güreşi bırakmasının ardından İsveç’te antrenörlük yapmıştı.