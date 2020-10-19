Kazım Akgün: Taraftarı üzdüğümüz için çok üzgünüz

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Tuzlaspor’a 2-1 yenilen Beypiliç Boluspor’da antrenör Kazım Akgün, taraftara istedikleri galibiyetleri veremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Karşılaşmanın bitiminde hakem Cihan Aydın ile tartışmasının ardından kırmızı kart gören Boluspor Teknik Direktör Ahmet Taşyürek’in yerine basın toplantısına antrenör Kazım Akgün katıldı.

Taşyürek’in son derece sakin bir insan olduğunu anlatan Akgün, maç sonunda haksız şekilde kırmızı kart gördüğünü savundu. Kazım Akgün, "Kaybettiğimiz maçlarda yediğimiz gollerin dakikaları belli. Hakem hataları bizim çok çabuk gardımızın düşmesine neden oluyor." şeklinde konuştu.

Karşılaşmada iyi bir oyun sergilediklerini savunan Akgün, "Futboldan çok iyi anlayan bir yönetim kurulu var. Aynı dili konuşabiliyoruz. Onlar da bizim gördüklerimizi net olarak görüyorlar. Takımın her gün geliştiğinin farkındalar. Onlar bize inanıyorlar. Taraftarı üzdüğümüz için çok üzgünüz. Boluspor’un önü biz gittikten sonra açılacaksa bir dakika bile düşünmeden gideriz." ifadelerini kullandı.