Kazanan kadro geri geldi

Siyah-Beyazlı takım, Braga’ya 3-1 mağlup olduğu maça göre Yukatel Denizlispor karşısına büyük ölçüde değişen bir kadroyla çıktı. UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 11’de görev alan Loris Karius, Domagoj Vida ve Caner Erkin, lig mücadelesinde de yerini korudu. Braga mücadelesinde ilk 11’de forma giyen Enzo Roco, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal, Jeremain Lens ve Kartal Kayra Yılmaz, Yukatel Denizlispor maçında yedek soyundu. Avrupa’daki son maçta ilk 11’de şans bulan Umut Nayir ise kadroda yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Braga maçı için kadroya almayarak dinlendirdiği Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby, lig maçında ilk 11’de sahaya çıktı.

Elneny ve Rebocho...

Braga maçında sonradan oyuna giren Muhammed Elneny ve Pedro Rebocho da Denizlispor mücadelesinde ilk 11’deki yerlerini aldı. Avrupa maçında yedekler arasında yer alan Adem Ljajic de ilk 11’de şans buldu. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Georges-Kevin N’Koudou ise yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas Pereira Dos Santos, kadroda bulunmadı.