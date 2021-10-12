Ümit Milli Takımımız 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında bugün Kazakistan ile karşılaşacak. Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile birlikte Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan, final bileti alma mücadelesi veriyor.

Kazakistan - Türkiye Ümit Milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Karaganda şehrinde Shakhter Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Yardımcılıklarını Geir Isaksen ve Morten Jensen yaparken maçın dördüncü hakemi Kristoffer Hagenes olacak. Ümit Milli Takımımızın Kazakistan maçı ASpor'dan canlı yayınlanacak.

Ümit Milli Takımımızın Kazakistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu ( Beşiktaş A.Ş.), Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (Vavacars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan ( Galatasaray A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa A.Ş.), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Vavacars Fatih Karagümrük), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Muhammed Gümüşkaya ( Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart)

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (Nec Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Süer Barbaros Çukur (Doncaster Rovers FC), Batuhan Kör (Bursaspor)