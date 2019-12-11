‘Kayseri’ye Messi almışlar gibi!’

Kayserisporlu futbolcu Ziya Alkurt, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kendisine küfredildiğini belirterek, “Messi aldılar da benim mi haberim yok? Benden Messi olmamı bekliyorlar herhalde” dedi. Ziya maçta annesine küfredildiğini belirterek, “Ben buraya hizmet etmek için geldim. Kafaya takmak istemiyorum ama kendi taraftarımız yapıyor bunu, hoş değil” dedi.