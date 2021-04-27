Kayseri yönetimi düşme hattından çıkmanın yollarını hoca değiştirmekte arıyor. Sezona Bayram Bektaş'la başlayan Kayseri ilk 6 haftada 4 mağlubiyet yaşanmasının ardından genç hocayı gönderdi, 1 maçlığına takımın başında yardımcı antrenör Ömer Faruk Mahir çıktıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Samet Aybaba oturdu.

Emniyet kemeri: Kulaksız

Tecrübeli hoca da 8 maç sonunda galibiyet alamayınca gönderildi. Bu kez de 2 maçlığına bir başka yardımcı hoca Uğur Kulaksız takımın başına geçti ve 2 galibiyet yaşadı. Ona rağmen Berna Başkaya ve ekibi, Dan Petrescu'yu getirdi. Rumen hoca da 8 sınavlık periyotta sadece 2 kez kazanınca gitti. Takım yine geçici olarak Kulaksız'a emanet edilirken, genç hoca 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve Hamza Hamzaoğlu yeni bir sayfa açmak için Sarı-Kırmızılılar'la sözleşme imzaladı.

Ligde tutmaya çalışacak

Ancak Hamza hocanın da kaderi farklı olmadı. Hamzaoğlu 6 haftada galibiyet alamadan Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılırken, Kayserispor'un bu sezonki 7. hocası Yalçın Koşukavak oldu. Başarılı çalıştırıcı son 5 haftada takımını ateş hattından çıkarıp, ligde tutmaya çalışacak.



