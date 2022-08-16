Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan Yukatel Kayserispor, ilk 3 puanını alırken, puan tablosunda da 11. sıraya yükseldi. Ligde 3 puanı bulunan dört takımdan birisi olan sarı kırmızılılar, averajla 11 .sırada yer aldı.

Ligin zirvesinde iki maçını da kazanan Adana Demirspor ve Trabzonspor yer alırken, Fenerbahçe farklı galibiyeti ile averajla üçüncü sıraya yükseldi. Ligin son 4 sırasında ise henüz puanla tanışamayan Hatayspor, Karagümrük, İstanbulspor ve Kasımpaşa yer alıyor.

Kayserispor'un ilk golünü Miguel Cardoso attı

Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Miguel Cardoso oldu.

Süper Lig'e Beşiktaş yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, ligin ikinci haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Bu sezon sahasındaki ilk maçına çıkan sarı kırmızılı takım rakibi karşısında 3. dakikada öne geçti.

Miguel Cardoso, Lionel Carole’nin asistinde topu ağlara gönderirken takımının bu sezonki ilk golünü atan isim oldu. İstanbulspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ve 83. dakikada yerini Yaw Ackah’a bırakan Cardoso, attığı golünü doğacak olan çocuğuna ile eşi Catarina’ya hediye etti.

Kadir Has'taki ilk maçı 6 bin 875 taraftar izledi

Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanan Süper Lig maçını 6 bin 875 taraftar izledi.

Süper Lig’in 2. haftasında Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda ev sahibi ekip Kayserispor sahadan 3 puanı tek golle aldı. Kayserispor, bu müsabakada taraftar ile buluştu. Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanan mücadeleye 6 bin 875 biletli Kayserispor taraftarı şahitlik etti.

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, müsabaka boyunca tribünden takımlarına destek verdi. Öte yandan misafir tribünde ise taraftar yer almadı.

Kayserispor'da Başakşehir FK hazırlığı

Yukatel Kayserispor, ligdeki 3. maçını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar, Pazar günü Başakşehir'in konuğu olacak.

Ligin ilk 2 haftasında 3 puan toplayan Yukatel Kayserispor, bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadındaki maç Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:15 olarak belirlendi. Haftanın ilk maçı Cuma günü Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanacak. Cumartesi günü 3 müsabakanın oynanacağı Süper Lig 3. haftasında Pazar günü de Başakşehir-Kayserispor ve Beşiktaş-Karagümrük maçları oynanacak. Pazartesi günü oynanacak 3 maç ile de hafta nihayetlenecek.

İstanbul'da turuncu-lacivertli takımın konuğu olacak Kayserispor, hazırlıklarına bugün başlayacak. İstanbulspor galibiyeti sonrasında 2 gün izin yapan sarı kırmızılılar, teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde bugün topbaşı yapacak.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)