Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, bugün tanıtımını gerçekleştirdikleri otizm sembolü içeren mavi forma için çok sayıda destek mesajı aldığını belirtti. Gözbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, bir Süper Lig ekibinin hedefinin sadece iyi sonuçlar almak değil aynı zamanda bireylere, topluma, ülkeye ve tüm insanlığa katkı sağlayacak sosyal projelere de imza atmak olması gerektiğini vurguladı.

Geçen sezon taraftarların tasarladığı "Erciyes izohips" forması ile Erciyes’i gündeme getirdiklerini aktaran Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Bu yıl da taraftarımıza yönelik ’mavi forma’ yarışmamızda birinci olan Mustafa Erciyes kardeşimizin tasarımı ’Selçuklu Mührü Süleyman’ motifi ile ikinci olan otizm sembolünü birleştirdik. Lansman toplantımızda dile getirilen ’1998 yılında her 2500 çocuktan birinin otistik olduğu, şu an ise 54 çocuktan birinin bu sorunu yaşadığı’ bilgisi ne kadar önemli bir konuya işaret ettiğimizin göstergesi. Sadece kulüp başkanı değil aynı zamanda bir anne olarak onların her zaman yanındayım. Bugün o kadar güzel tepkiler aldım ki çok mutlu oldum. Onları bir kez değil, tüm sezon gündeme getirecek olmanın heyecanını şimdiden yaşıyorum. Yerin ve göğün birleşimini simgeleyen kötülükleri uzak tuttuğuna inanılan ’Mührü Süleyman’ ile hayata iyilik katmak, otizme destek olmak, farkındalık sağlamak amacıyla tasarlanan, hem otizmin hem de Erciyes’imizin simgesi mavi formamız Yukatel Kayserispor’umuza hayırlı olsun."