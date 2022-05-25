Kayserispor, 2021-2022 sezonunda 47 puan topladı ve 38 maçta 67 kez sarı kart 3 kez de kırmızı kart gördü. Sarı Kırmızılı ekipte 3 isim kırmızı kart gördü. Kayserispor'da Dimitrios Kolovetios, Onur Bulut ve Mario Gavranovic kırmızı kart gören isimler oldu. Takımda en çok sarı kart gören isim ise 11 sarı kart ile İbrahim Akdağ oldu. İbrahim Akdağ’ı 7 sarı kart ile Gustavo Campanharo ve 5 sarı kartla Lionel Carole takip etti.
Kayserispor'da sarı kart ve kırmızı kart gören isimler şunlar:
İbrahim Akdağ: 11 sarı
Gustavo Campanharo: 7 sarı
Lionel Carole: 5 sarı
Onur Bulut: 4 sarı /1 kırmızı
Olivier Kemen: 4 sarı
Uğur Demirok: 4 sarı
Andrea Bertolacci: 3 sarı
Majid Hosseini: 3 sarı
Silviu Lung: 3 sarı
Dimitrios Kolovetsios: 2 sarı / 1 kırmızı
Ramazan Civelek: 2 sarı
Joseph Attamah: 2 sarı
Gökhan Sazdağı: 2 sarı
Carlos Mane: 2 sarı
Yasir Subaşı: 2 sarı
Mert Çetin: 2 sarı
Mario Gavranovic: 1 kırmızı
Mame Baba Thiam: 1 sarı
Mustafa Pektemek: 1 sarı
Abdulkadir Parmak: 1 sarı
Bernard Mensah: 1 sarı
Miguel Cardoso 1 sarı
Emrah Başsan: 1 sarı
Bilal Bayazıt: 1 sarı
İlhan Parlak: 1 sarı
Emre Demir: 1 sarı
İHA