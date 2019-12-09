Süper Lig'de son sırada bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda oynanan Manisa FK maçının 39'uncu dakikasında çapraz bağları kopan ve menüsküsünde yırtık oluşan Nurettin Korkmaz, İstanbul'da bugün ameliyat edildi.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Temel, sezonu kapatan Nurettin Korkmaz'ı hastanede ziyaret etti. Genç futbolcu hastanede taraftara da "En kısa sürede iyileşip yeşil sahalara dönmek istiyorum. Ameliyatım başarılı geçti" mesajını gönderdi.