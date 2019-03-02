Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç programı belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 25 ve 26. haftalarda oynayacağı Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarını Pazar günü oynayacak. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25 ve 26. haftada oynanacak olan karşılaşmaların günleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı 10 Mart 2019 Pazar günü Rize Didi Stadyumunda saat 16.00’da oynanacak.

Sarı-Kırmızılılar Çaykur Rizespor maçının ardından ligin 26. hafta maçında sahasında lider Medipol Başakşehir’i konuk edecek. 17 Mart 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

İHA