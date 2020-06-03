Kayserisporlu Pedro Henrique'den ırkçılık paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, ırkçılık yapılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına 'Birlikten kuvvet doğar' ifadelerini kullandı.

03 Haziran 2020, Çarşamba 14:06 Son Güncelleme:
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Kayserisporlu Pedro Henrique'den ırkçılık paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ırkçılık karşıtı olduğunu gösteren bir fotoğraf yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'de siyahi bir vatandaşın polisler tarafından öldürülmesi ile başlayan ve kısa sürede tüm dünyanın tepkisini çeken ırkçılık ile ilgili olarak Pedro Henrique de sessiz kalmadı. Siyahi bir vatandaşın eli ile beyaz tenli bir vatandaşın elini birleştirerek yumruk yaptığı bir fotoğrafı "Birlikten kuvvet doğar" mesajı ile paylaşan Pedro Henrique, takipçilerinden büyük destek gördü.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)

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