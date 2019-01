Antalya'da yapılan kampın ilk bölümünü tamamlayan Kayserispor'da kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Muammer Zülfikar Yıldırım, kampın iyi geçtiğini ve daha iyi çalışma imkanı bulduklarını ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda Hollanda 2'nci Lig takımlarından Go Ahead Eagles oynanan hazırlık maçında rakip oyuncu ile girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanan ve hastaneye kaldırılan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, talihsiz bir kaza yaşadığını söyledi. Maça dair hiçbir şey hatırlamadığını vurgulayan kaleci Muammer, "Hazırlık maçında talihsiz bir kaza yaşadım. Bilinç kaybım oldu. Durumum çok şükür ki şuan iyi durumdadır. O maçta hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah'a şükür şu an iyi durumdayım. Antrenmanlara da başladım. Kamp dönemi de bizim açımızdan iyi geçti. Daha iyi çalışmalara başladık. Kamp dönemi bizim açımızdan daha iyi geçti ve daha iyi kaynaştık. Antrenmanlarla daha da güçlendik. Önümüzde bir kupa maçı var. Akhisar ile Kayseri'de oynanacak bir maçımız var. İnşallah ilk maçtan güzel bir sonuç ile ayrılacağız. Kupadan sonra lig maçımız var. Gidişat güzel, her şey yolunda. Taraftarımızın istediği yere geleceğiz. İkinci yarıda hem ligde hem de kupa da galibiyet ile başlamak istiyoruz. Kayseri'nin şu anda bulunduğu durumu herkes biliyor" diye konuştu.

İlyas KAPLAN / ANTALYA (DHA)