Kayserisporlu İlhan Parlak: Kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı

Kayserispor'un tecrübeli ismi İlhan Parlak, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor 'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Sarı-Kırmızılılar'a karşılaşma esnasında beraberliği getiren golü kaydeden 35 yaşındaki forvet, "Çok üzgünüz kupayı alamadığımız için. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ortaya koyduk, öne geçtik, geriye düştük, beraberliği yakaladık derken son anlarda kaybettik. Kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı. Bu artık bizim için başlangıç. Kayseri artık finaller oynayan takım olacak" yorumunu yaptı.







