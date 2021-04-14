Kayserisporlu futbolculardan taraftara 'pes etmeyeceğiz' mesajı

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, ligde kalma karalılıklarını "Birlikte başaracağız, asla pes etmeyeceğiz" mesajıyla gösterdi.
Kayserispor Kulübü, sezonun bitimine 8 maç kala futbolcuların ligde kalacaklarına olan inançlarını vurguladıkları video klip hazırladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından Türkçe "#AslaPesEtme" ve İngilizce "#NeverGiveUp" etiketleriyle yayımlanan mesajda futbolcular, Süper Lig’de kalma yolunda kararlılıklarını taraftarları ve kamuoyuyla paylaştı.
https://twitter.com/KayserisporFK/status/1382296897080147969